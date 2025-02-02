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Uzmanından ‘kaçak alkol’ uyarısı

Uzmanından ‘kaçak alkol' uyarısı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.02.2025 12:00
Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Coşkunol, kaçak alkolün ciddi sağlık risklerine dikkat çekerek, "Metil alkol yüksek dozda alındığında, kişi komaya girebilir ve ölüm gerçekleşebilir. Bu durumda acil servise başvurmak çok önemlidir. En önemlisi, bu tür ürünlerin kullanımını engellemektir. Ülkemizde bu yüzden ölümler sık görülmektedir" dedi.
Uzmanından ‘kaçak alkol’ uyarısı
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Uzmanından ‘kaçak alkol’ uyarısı
Uzmanından ‘kaçak alkol' uyarısı
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