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Uzadıkça uzayan kuymağa sıra dışı videolar çekti! Kuymak en fazla ne kadar uzayabilir?

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Giriş: 05.02.2023 09:04
Kuymak denilince akıllara Karadeniz geliyor, tabii bir de uzadıkça uzayan o kıvamı... Trabzon'da yöresel ürünler satan İbrahim Muratoğlu da kuymağın uzunluğunu iş makinesinin ve evin çatısına çıkarak çektiği sıradışı videolarla test ediyor. Videoları ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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