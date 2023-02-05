Uzadıkça uzayan kuymağa sıra dışı videolar çekti! Kuymak en fazla ne kadar uzayabilir?

Kuymak denilince akıllara Karadeniz geliyor, tabii bir de uzadıkça uzayan o kıvamı... Trabzon'da yöresel ürünler satan İbrahim Muratoğlu da kuymağın uzunluğunu iş makinesinin ve evin çatısına çıkarak çektiği sıradışı videolarla test ediyor. Videoları ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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