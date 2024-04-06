06 Nisan 2024, Cumartesi
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Uyuyan ailesine kurşun yağdırdı!
Sancaktepe'de sabah saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Yusuf Fırat, evde uyuyan annesi, babası, erkek kardeşi ve ikiz kardeşinin üzerine kurşun yağdırdıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda anne ve erkek kardeşi hayatını kaybederken; baba ve ikiz kız kardeş ağır yaralandı. Şüpheli ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.