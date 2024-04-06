06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uyuyan ailesine kurşun yağdırdı!

Uyuyan ailesine kurşun yağdırdı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2024 17:41
Sancaktepe'de sabah saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Yusuf Fırat, evde uyuyan annesi, babası, erkek kardeşi ve ikiz kardeşinin üzerine kurşun yağdırdıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda anne ve erkek kardeşi hayatını kaybederken; baba ve ikiz kız kardeş ağır yaralandı. Şüpheli ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ormanın hayaleti bu sefer çatı arasında görüntülendi
Ormanın hayaleti bu sefer çatı arasında görüntülendi
Uyuyan ailesine kurşun yağdırdı!
Uyuyan ailesine kurşun yağdırdı!
Yeşil sahaların kadın hakemi!
Yeşil sahaların kadın hakemi!
Zonguldak’ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
2 yaşındaki Mehmet’in feci sonu
2 yaşındaki Mehmet'in feci sonu
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çaldı!
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çaldı!
Pazarda hırsızlık olayı bomba paniğine dönüştü
Pazarda hırsızlık olayı bomba paniğine dönüştü
Zorluklara göğüs geren hayatlar!
Zorluklara göğüs geren hayatlar!
Oğlunu ezilmekten son anda böyle kurtardı
Oğlunu ezilmekten son anda böyle kurtardı
3 kişiyi öldürüp yakan şüpheli kamerada
3 kişiyi öldürüp yakan şüpheli kamerada
Otogardaki silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi
Otogardaki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yollarda
Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yollarda
Daha Fazla Video Göster