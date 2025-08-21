Uyuşturucuyu ICRYPEX patronu Gökalp İçer temin etti! Avukat Göksu Çelebi 37 gün sonra hayatını kaybetti

21 Ağustos 2025, Perşembe

Kripto borsası  ICRYPEX sahibi Gökalp İçer geçen hafta tutuklandı. Tutuklanma sebebi "kasıtla öldürmeye teşebbüs". İçer'in kız arkadaşı avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girmişti. İddiaya göre; uyuşturucu Gökalp İçer tarafından temin edilmişti. Günlerdir yoğun bakımda olan genç avukat Göksu çelebi hayatını kaybetti. Göksu Çelebi'nin ölümü beraberinde birçok cevaplanmayan soruyu da beraberinde getirdi. Olayla ilgili ayrıntıları Ahmet Nazif Vural aktardı.
