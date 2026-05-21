Dünyanın nefret kustuğu Siyonist: Ben Gvir

İşgalci İsrail’in uluslararası sularda müdahale ederek esir aldığı Küresel Sumud Filosu’nda bulunan aktivistlerin, Aşdod Limanı’nda güvenlik güçlerinin barbarlığına maruz kaldığı anlara ait görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerde elleri ters kelepçelenerek bağlanan aktivistler insanlık dışı muameleye çadırlara sürüklenerek götürülürken, İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir’in elinde İsrail bayrağıyla aktivistleri taciz ettiği ve hakaretler savurduğu görüldü. Skandal görüntülerin hızla yayılmasının ardından dünyadan peş peşe tepkiler gelirken, A Haber muhabiri Alparslan Düven İngiltere'de Gazze'de yaşanan soykırımın sokaklarda hareketliliği artırdığını vurgulayarak İsrail'e yönelik protestolarda ciddi artışın yaşandığını belirtti.