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Uyarısız maske cezası kesilebilir mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

A Haber
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Giriş: 18.12.2020 10:59
Güncelleme:18.12.2020 11:02
Bolu'da bir kadın haberi olmadığı gerekçesiyle kendisine kesilen maske cezasına itiraz etti. Yargıtay, ilginç bir karara imza attı.  Uyarı afişi olmadığı takdirde polisin ceza kesemeyeceğine hükmetti. Uyarısız maske cezası kesilebilir mi? Avukat Elif Şahin Taşkın A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Bolu'da bir kadın haberi olmadığı gerekçesiyle kendisine kesilen maske cezasına itiraz etti. Yargıtay, ilginç bir karara imza attı. Uyarı afişi olmadığı takdirde polisin ceza kesemeyeceğine hükmetti. Uyarısız maske cezası kesilebilir mi? Avukat Elif Şahin Taşkın A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Taşkın, şu ifadeleri kullandı: Aslında bunu ceza verilmeyeceği şeklinde ifade edilmesi çok doğru değil. Çünkü zaten maske takma niyetinde olmayan vatandaşı yanlış yönlendirmek sonucunu doğurabilir. Burada yapılan şey şu kişiye maske takmadığı gerekçesiyle idari para cezasını bekçi kesiyor. Kendisi iptali sebebiyle dava açıyor. Mahkeme cezayı iptal ediyor gerekçesini şuna dayandırıyor. Böyle bir düzenleme orada yoktur diyor.

MASKESİZLİKLİK CEZASIZLIK DEĞİLDİR

Yargıtay gerekçeyi değiştiriyor eğer siz bir vatandaşa ceza kesmek istiyorsanız öncelikle bu konuda aldığınız bir karar varsa bunu duyuracaksınız yani vatandaşı maske takmadığı taktirde başına gelebileceği ne olduğu konusunda bilgilendireceksiniz tıpkı trafik cezalarında olduğu gibi. Bunu yapabilecek makam bekçi değil valiliktir diyor. Ceza vermeyeceksin demiyor ceza vereceksin ancak bu cezayı bu saydığımız koşulları sağlarsan vereceksin diyor. Bu noktada maske takmayana ceza yok gibi bir algı yaratmadan çünkü zaten bu hassas konu, bu ceza ver ancak belirlenen kriterlere uygun davranılması halinde bu ceza var. Maskesizlik eşittir cezasızlık değil.

Son dakika: Yargıtaydan şaşırtan maske kararı! 392 TL için mahkemeye gitti SON DAKİKA: YARGITAY'DAN ŞAŞIRTAN MASKE KARARI! 392 TL İÇİN MAHKEMEYE GİTTİ
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