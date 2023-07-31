Usta senarist Safa Önal 92 yaşında hayatını kaybetti

Senarist ve yönetmen Safa Önal, 92 yaşında hayatını kaybetti. Önal, 395 senaryosuyla, 'Senaryosu En Çok Filme Çekilen Senarist' dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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