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Usta senarist Safa Önal 92 yaşında hayatını kaybetti

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Giriş: 31.07.2023 08:56
Senarist ve yönetmen Safa Önal, 92 yaşında hayatını kaybetti. Önal, 395 senaryosuyla, 'Senaryosu En Çok Filme Çekilen Senarist' dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
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Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti
Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti
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