Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı 70 yaşındaki Bedia Ener, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ener'in cenazesine ünlü oyuncu Ayşen İnci, Halil Ergün, Volkan Severcan, Ayten Uncuoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı. Öte yandan, Ener'in cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığına defnedildi.

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