Üsküdar'da otobüste maske kavgasında tekmeler konuştu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otobüste yolculuk yaptıkları sırada maske kullanmadığı öne sürülen 2 yolcu ve öteki yolcular arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesiyle otobüsün içinde maske takmayan 2 şahsa öteki yolcular tekmelerle saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Üsküdar'da hareket halinde olan içi yolcu dolu bir otobüste meydana geldi. İddiaya göre otobüste yolculuk yaptıkları esnada maske kullanmayan 2 kişi ile öteki yolcular arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın büyümesi ile otobüs içerinde kavga çıktı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi. Kavgayı çığlıklar içerisinde izleyen diğer yolcular ise büyük panik yaşadı.

Otobüste maske takmama nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.