09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üsküdar’da lüks araçla takla attı, yaralı hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Üsküdar’da lüks araçla takla attı, yaralı hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2021 08:53
Üsküdar’da lüks otomobille takla atıp kaza yapan 3 arkadaş hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 1 tanesi kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı. Kaza, Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu Volkswagen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilden çıktı, canlı yayında kazayı arkadaşına anlattı

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında bir yaralı telefonla arkadaşını görüntülü arayarak kazayı anlattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa bildirildiği sırada da arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken sedyede bulunan yaralı bir yandan inledi bir yandan yaşanan kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üsküdar’da lüks otomobil takla attı, yaralı canlı yayın yaptı
Üsküdar’da lüks otomobil takla attı, yaralı canlı yayın yaptı
Yurdun doğusu kara teslim!
Yurdun doğusu kara teslim!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Köpeğe trafik dubası ile saldırdı
Köpeğe trafik dubası ile saldırdı
Silahla başından vurulmuş halde cami tuvaletinde bulundu
Silahla başından vurulmuş halde cami tuvaletinde bulundu
Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu
Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu
Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonu altına aldığı otomobili metrelerce sürükledi
Hafriyat kamyonu altına aldığı otomobili metrelerce sürükledi
Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu
Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu
Kar yağışı aniden bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Kar yağışı aniden bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Beni nasıl aldatırsın? diyerek sokak ortasında eşini bıçakladı
"Beni nasıl aldatırsın?" diyerek sokak ortasında eşini bıçakladı
Arkadaşlarının gözü önünde intihar etti
Arkadaşlarının gözü önünde intihar etti
Daha Fazla Video Göster