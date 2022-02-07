Üsküdar’da korkutan doğalgaz patlaması! Vatandaşlar ne yapmalı? Hangi kokuya dikkat edilmeli?

İstanbul, Üsküdar’da öğle saatlerinde bir binada korkutan bir doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerinde 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Peki doğalgaz patlaması neden olur? Vatandaşlar ne yapmalı? Hangi kokuya dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İş Güvenliği Uzmanı Rüştü Uçan değerlendirdi.

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