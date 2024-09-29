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Uşak'ta orman yangını!

Uşak'ta orman yangını!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 18:59
Uşak'ın Banaz ilçesinde başlayan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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Uşak’ta orman yangını!
Uşak'ta orman yangını!
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