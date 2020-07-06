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Ünlü oyuncu Umut Oğuz’un özel hastane isyanı! Hayatının şokunu yaşadı

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Giriş: 06.07.2020 12:52
Ünlü oyuncu Umut Oğuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla özel hastanelere isyan etti. 38 derece ateşi olan eşini hiçbir hastanenin kabul etmediğini söyleyen Oğuz, yaşadığı skandalı takipçileriyle paylaştı. Eşinin özel hastane tarafından kabul edilmediğini dile getiren Oğuz, Başakşehir Şehir Hastanesi’ne gittiklerini ve çok iyi bir hizmet aldığını belirtti.
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