Üniversitelerde 2. Öğretim (İkinci öğretim) programları kapatıldı mı? YÖK Başkanı açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2. öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. Prof. Dr. Özvar açıklamasında, kararın üniversitelerdeki kalitenin artırılmasına yönelik olduğunu söylerken; vakıf üniversitelerine de çağrı yaptı. Ayrıca mimarlık, eczacılık, psikoloji gibi bazı bölümlerde de kontenjan azaltma kararı alındı.

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