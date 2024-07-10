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Üniversitelerde 2. Öğretim (İkinci öğretim) programları kapatıldı mı? YÖK Başkanı açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 13:07
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2. öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. Prof. Dr. Özvar açıklamasında, kararın üniversitelerdeki kalitenin artırılmasına yönelik olduğunu söylerken; vakıf üniversitelerine de çağrı yaptı. Ayrıca mimarlık, eczacılık, psikoloji gibi bazı bölümlerde de kontenjan azaltma kararı alındı.
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2. Öğretim programları kapatıldı
2. Öğretim programları kapatıldı
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