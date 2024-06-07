Üniversite kampüsüne yıldırım düşme anı kamerada

Sivas’ta akşam saatlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili oldu. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan hastane inşaatın şantiyesine yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. Olayda menfi bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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