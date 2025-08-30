Umuda yolculuk facia ile son buldu! Göçmen teknesi battı 69 kişi yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 69 kişi yaşamını yitirdi. Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik rotası düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN