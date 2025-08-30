30 Ağustos 2025, Cumartesi
Umuda yolculuk facia ile son buldu! Göçmen teknesi battı 69 kişi yaşamını yitirdi
Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 69 kişi yaşamını yitirdi. Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik rotası düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor.