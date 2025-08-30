30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Umuda yolculuk facia ile son buldu! Göçmen teknesi battı 69 kişi yaşamını yitirdi
Umuda yolculuk facia ile son buldu! Göçmen teknesi battı 69 kişi yaşamını yitirdi

Umuda yolculuk facia ile son buldu! Göçmen teknesi battı 69 kişi yaşamını yitirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 07:19
Güncelleme:30.08.2025 07:51
Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 69 kişi yaşamını yitirdi. Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik rotası düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Umuda yolculuk facia ile son buldu! Göçmen teknesi battı 69 kişi yaşamını yitirdi
Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim!
Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim!
İlkokul öğrencileri için maraton başlıyor!
İlkokul öğrencileri için maraton başlıyor!
Türkiye’nin ilk otizm merkezi İstanbul’da!
Türkiye’nin ilk otizm merkezi İstanbul’da!
Emine Erdoğan’dan Pakistan’a destek mesajı
Emine Erdoğan'dan Pakistan'a destek mesajı
Terfi eden personel için tören düzenlendi!
Terfi eden personel için tören düzenlendi!
Eli moraran Trump sessizliğe gömüldü!
Eli moraran Trump sessizliğe gömüldü!
İslam alimleri Gazze için tek yürek!
İslam alimleri Gazze için tek yürek!
İşgalci İsrail ordusuna büyük şok!
İşgalci İsrail ordusuna büyük şok!
Umuda yolculuk facia ile son buldu!
Umuda yolculuk facia ile son buldu!
Lastiği patlayan arabada kabus!
Lastiği patlayan arabada kabus!
Betona manevra! İşte sebebi...
Betona manevra! İşte sebebi...
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Daha Fazla Video Göster