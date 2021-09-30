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Ümraniye'de ''Navigasyon'' kazası iddiası | Navigasyon yanlış yol gösterebilir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.09.2021 16:25
İstanbul Ümraniye’de bir sürücü, iddiaya göre navigasyon uygulamasının tarif ettiği yola girince, otomobil merdivenden düşerek takla attı. Navigasyonun neden olduğu öne sürülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Peki, navigasyon gerçekten yanlış gösterebilir mi? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve konuğuyla bu konuyu değerlendirdik.
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