Ümraniye'de mahalleliyi sokağa döken yangın

Yangın saat 14.00 sıralarında Ümraniye Altınşehir Mahallesi Şenel Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.