Torbalı'daki orman yangınında kritik müdahale! Alevler kısmen kontrol altında

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu alevler kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, Ege Bölgesi'nde önümüzdeki 3-4 günün yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından kritik risk taşıdığı uyarısında bulundu.