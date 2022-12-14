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Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın: İş yeri alev alev yandı

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Giriş: 14.12.2022 10:15
İstanbul Ümraniye'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.
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