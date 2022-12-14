14 Aralık 2022, Çarşamba
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Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın: İş yeri alev alev yandı
İstanbul Ümraniye'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.