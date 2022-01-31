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Uludağ'ın buz tutan göllerini testere ile kesti...Üzerinde yürüyüp altında yüzdü

İHA
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Giriş: 31.01.2022 11:17
Bursa'lı dağcı Uludağ'ın buz tutan göllerinde yüzüyor. Elindeki şarjlı testere ile buz kalıbını kesip göle giren dağcı dondurucu soğuğa rağmen buz kalıbının altında yüzüyor. Daha önce buz tutan gölde yürürken buzun kırılması neticesi suya düşüp gözlüğünü düşüren ve ardından kaybolan gözlüğünü bulmak için buz tutan göle dalış gerçekleştiren Bursalı ünlü dağcı İsmet Şentürk bu kış Uludağ'ın buz tutan göletlerinde yüzerek yeni bir akıma öncülük etmek istiyor. "Bizim Ruslar'dan ne eksiğimiz var" diyerek şarjlı testere ile kestiği buz kalıbını çıkarıp 4 metrekarelik delikten göle dalan Bursa'lı dağcı 25 santimetre kalınlıkta donan Gököz Göleti'nin Ardahan'daki Çıldır Gölü'nden bir farkı olmadığını söyledi.
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