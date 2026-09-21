Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler? Silah sistemleri ve savaş kabiliyeti

Milli Savunma Bakanlığı'nın Eurofighter Typhoon için İngiltere'deki uçak bakım tesislerini incelemesiyle birlikte gözler bu savaş uçağının özelliklerine çevrildi. Çok rollü yapısıyla öne çıkan Eurofighter Typhoon; hava-hava, hava-yer ve elektronik harp görevlerinde kullanılabiliyor. Gelişmiş radar sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve geniş mühimmat seçenekleriyle dikkat çeken uçağın özelliklerini A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.