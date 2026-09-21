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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor! Kimler yararlanabilecek?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor! Kimler yararlanabilecek?

TOKİ'nin borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyası için süreç başlıyor. Kampanya, 228 bin konut ve iş yeri alıcısını ilgilendiriyor. Borcunu peşin kapatan hak sahipleri indirim fırsatından yararlanabilecek. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim olarak açıklandı. Kampanyanın detaylarını A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve canlı yayın konuğu Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.

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