Kişisel veri operasyonunda 825 kişi hakkında işlem başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve bu bilgiler üzerinden haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden yanıltıcı yöntemlerle vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı ve 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.