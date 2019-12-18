Uludağ'da kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu |Video

İstanbul'dan 1 Aralık 2019 tarihinde Uludağ'a giden iki dağcı kayboldu. Dağcıları arama-kurtarma faaliyetleri sürerken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin henüz kime ait olduğu tespit edilemedi. A Haber muhabiri son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.