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18.12.2019
Uludağ'da kayıp dağcıya ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu |Video
İstanbul'dan 1 Aralık 2019 tarihinde Uludağ'a giden iki dağcı kayboldu. Dağcıları arama-kurtarma faaliyetleri sürerken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin henüz kime ait olduğu tespit edilemedi. A Haber muhabiri son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.
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