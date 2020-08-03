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Ukraynalı modelin darp edilmesinde flaş gelişme: Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 03.08.2020 23:57
Güncelleme:04.08.2020 00:01
Daria Kyryliuk'un "Beni ve kız arkadaşlarımı darp ettiler.' dediği işletme bir açıklama yaparak Ukraynalı mankenin erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini belirtti. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ünlü mankenin bir erkek tarafından dövüldüğü görülüyor.

Çeşme'de gerçekleşen olayla ilgili Beach of momo işletmesinden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Ukraynalı mankenin sevgilisi tarafından darp edildiği ifade edildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Daria Kyryliuk, dört kız arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gittiği beachte güvenliklerin saldırısına uğradığını belirtmişti. İşletme, suçlamaları reddederek iftiraların art niyet taşıdığını ifade etti.

İŞTE BEACH OF MOMO'NUN AÇIKLAMASI

"Konuyla ilgili görüntüler bize de ulaştı. Darp olayını kamera kayıtları açıklığa kavuşturuyor. Daria Kyryliuk sevgilisi tarafından darp edilmiştir. Konunun Daria Kyryliuk tarafından aktarıldığı gibi The Beach of Momo ile ilgisi yoktur. Şiddet olayı tamamen ikili arasında yaşanmıştır. Konu yargıya intikal etmiştir ve gereği yapılacaktır. Bilginize sunarız.

Konuyu Türkiye turizmini zedeleyecek şekilde, sosyal medyada global platforma taşıma çabaları da büyük art niyet taşıyor. Milyonlarca insanı istihdam eden sektör çalışanları adına da konu asla kabul edilemez. İşin uluslarası arenada temize çıkması için tüm çabalarımız devam ediyor.

Sorumluluk çerçevesinde, ilk günden büyük bir özenle ağırladığımız konuklarımızın haklarını da gözeterek; tarafımıza hiç hak etmediğimiz suçlamalar yapılmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, konunun bizimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Konu tüm detaylarıyla yargıya taşınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla"

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