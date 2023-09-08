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UFO’lar en çok nerelerde görüldü? Pentagon’dan UFO haritası

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Giriş: 08.09.2023 12:52
Güncelleme:08.09.2023 12:53
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon UFO'ların dünya üzerinde en çok görüldüğü yerleri gösteren bir harita yayınladı. İşte UFO'ların en çok görüldüğü yerler...
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