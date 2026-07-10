CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Londra'dan Gazze itirafı

İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Andy Burnham, lideri olacağı iktidardaki İşçi Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcındaki tutumu nedeniyle özür diledi.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar