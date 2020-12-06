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Uçakta davetsiz misafirler! İstila ettiler

DHA
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Giriş: 06.12.2020 17:04
Güncelleme:06.12.2020 17:04
Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar istila etti. Havalimanında zor anlar yaşanmasına neden olan arılar tazyikli su ile dağıtılmaya çalışıldı. O anlar kamerada.

Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar istila etti. Havalimanında zor anlar yaşanmasına neden olan arılar tazyikli su ile dağıtılmaya çalışıldı. O anlar kamerada.

Uçakta davetsiz misafirler! İstila ettiler UÇAKTA DAVETSİZ MİSAFİRLER! İSTİLA ETTİLER
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Davetsiz misafirler! İstila ettiler
Davetsiz misafirler! İstila ettiler
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