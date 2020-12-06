Uçakta davetsiz misafirler! İstila ettiler

Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar istila etti. Havalimanında zor anlar yaşanmasına neden olan arılar tazyikli su ile dağıtılmaya çalışıldı. O anlar kamerada.

Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar istila etti. Havalimanında zor anlar yaşanmasına neden olan arılar tazyikli su ile dağıtılmaya çalışıldı. O anlar kamerada.