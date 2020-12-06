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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Uçakta davetsiz misafirler! İstila ettiler
Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar istila etti. Havalimanında zor anlar yaşanmasına neden olan arılar tazyikli su ile dağıtılmaya çalışıldı. O anlar kamerada.
Giriş Tarihi: 06.12.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 17:05
Ev, ağaç, çatı gibi yerlere yuva yapan arılar bu kez şaşırttı. Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR TAZYİKLİ SU İLE DAĞITILMAYA ÇALIŞILDI
Park halindeki Vistara Havayollarına ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının sağ ön yolcu kapısını bulunduğu alanı kaplayan binlerce bal arısı havalimanı itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak dağıtıldı. Pazartesi günü yaşanan olay anına ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yılda benzeri bir olay yaşanmış, Air India'ya ait uçağın sol kokpit camını kaplayan arılar uçağın gecikmeye girmesine neden olmuştu.
24 YIL ÖNCE EŞEK ARISI UÇAK DÜŞÜRMÜŞTÜ
9 Şubat 1996'da Dominik Cumhuriyeti'nden kalktıktan sonra düşen Birgen Air'e ait B757 tipi uçağın 'sıvacı eşek arısı' ile pilotların aldığı bir dizi yanlış karar yüzünden düştüğü National Geografic isimli belgesel kanalında yayınlanan 'kaza raporu'nda açıklanmıştı.
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Bazı bölgelerde yaşayan insanların davetsiz misafirlerle karşılaşması böyle görüntülendi.