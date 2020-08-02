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Uçakla tanker çarpıştı! Faciadan kıl payı dönüldü

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Giriş: 02.08.2020 12:38
Güncelleme:02.08.2020 12:39
Son dakika haberi... Rusya’nın Sheremetyevo Havaalanı’nda, uçak yakıtı taşıyan bir tanker, alanda bekleyen yolcu uçağına çarptı. Mucize eseri patlama olmazken, uçak hizmetten kaldırılarak tamire alındı.

Havalimanında uçuşuna hazırlanan uçağının burun bölümüne çarpan yakıt tankeri kullanılmaz hale gelirken, uçağın burun bölümü hasar gördü.

Yetkililer, kaza nedeninin araştırıldığını belirtirken, çarpmadan dolayı tankerdeki yakıtın patlamamasını ise mucize olarak nitelendirdi. Kazada yaralanma olmadığını ifade edildi.

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