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18.09.2019

Tuzla'daki fabrika yangınında yaşanan patlama kameralara yansıdı | Video

İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde yer alan fabrikadaki yangın sırasında yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıdı. Patlayan tankerin parçaları gökyüzüne sıçradı.

İstanbul Tuzla'da yanan fabrikada patlama oldu. Yakıt tankının patlaması sonucu yaralananlar oldu. İşte o patlama anı kameralara yansıdı. Patlayan tankerin parçaları gökyüzüne sıçradı. Havaya fırlayan parçalar yere düşerek yaralanmalara yol açtı.

PARÇALAR ÜZERLERİNE DÜŞTÜ

Yangın kısmen kontrol altına alınmıştı, söndürme işlemleri sürerken fabrikada patlama oldu. Tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düştü. Patlamada yaralananlar olduğu belirtiliyor. Tuzla Belediye Başkanı, 3 itfaiye erinin yaralandığını söyledi. İşte tüm detaylar...

Tuzladaki fabrika yangınında patlama! Yaralılar var TUZLA'DAKİ FABRİKA YANGININDA PATLAMA! YARALILAR VAR

Tuzladaki fabrika yangınında patlama | Video TUZLA'DAKİ FABRİKA YANGININDA PATLAMA | VİDEO
Tuzlada fabrika yangını TUZLA'DA FABRİKA YANGINI
Son dakika: Tuzlada fabrika yangını

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