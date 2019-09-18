Son dakika: Tuzla'da fabrika yangını
Son dakika haberi... İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde yer alan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Gelen ilk bilgilere göre, yangında yaralı veya can kaybı yok.
İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yakıt tanklarında meydana gelen patlamalarla yangın hızla büyüdü.
İTFAİYE ARACI ALEVLER ARASINDA
Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı.
Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki yangınla ilgili, "7 kişi dumandan etkilendi, 2 itfaiyeci patlamada yaralandı." denildi.
İTFAİYEDEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Acılı anneden yürek yakan feryat
- İSPARK görevlisinden skandal sözler!
- AK Parti MKYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
- FETÖ kitaplarını yakmaya çalışırken yakalandı
- Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği'nden yalan haberlere açıklama
- Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı
- İstanbul Valiliği duyurdu! Kaçak yapıların yıkımı tamamlandı...
- Eski hakime FETÖ'den hapis
- Kıbrıs Rum yönetiminden skandal açıklama!
- Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?
- KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af gelecek mi?
- Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı! Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarabildi mi?
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!
- FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül FED faiz kararına göre dolar ne olur?
- Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?