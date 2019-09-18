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Son dakika: Tuzla'da fabrika yangını

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
SON DAKİKA: TUZLA'DA FABRİKA YANGINI

Son dakika haberi... İstanbul 'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde yer alan bir kimya fabrikasında çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Gelen ilk bilgilere göre, yangında yaralı veya can kaybı yok.

İstanbul 'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yakıt tanklarında meydana gelen patlamalarla yangın hızla büyüdü.

Tuzla'da fabrika yangını YANGINDAN İLK FOTOĞRAFLAR

İTFAİYE ARACI ALEVLER ARASINDA
Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı.

Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki yangınla ilgili, "7 kişi dumandan etkilendi, 2 itfaiyeci patlamada yaralandı." denildi.


İstanbul'daki büyük yangından ilk görüntüler İSTANBUL'DAKİ BÜYÜK YANGINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Tuzla'da fabrika yangını DUMANLAR HER YERİ KAPLADI

İTFAİYEDEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor." dedi.

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