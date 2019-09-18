Tuzla'daki fabrika yangınında patlama! Yaralılar var
İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde yer alan bir fabrikadaki yangın sırasında yakıt tankerinde patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki yangınla ilgili yapılan açıklama, "7 kişi dumandan etkilendi, 2 itfaiyeci patlamada yaralandı." denildi.
İstanbul Tuzla'da yanan fabrikada patlama oldu. Yakıt tankının patlaması sonucu yaralananlar var. Bölgede ikinci bir patlama olma ihtimaline karşı önlem alınıyor.
PATLAMA OLDU
Bugün saat 12:00 sıralarında Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alınmıştı, söndürme işlemleri sürerken fabrikada patlama oldu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki yangınla ilgili yapılan açıklama, "7 kişi dumandan etkilendi, 2 itfaiyeci patlamada yaralandı." denildi.
"ŞARAPNEL PARÇALARI ORMANA DOĞRU GİTTİ"
İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan, ''Yangına müdahale sırasında bir patlama oldu. Şarapnel parçaları ormana doğru gitti'' dedi.
İTFAİYE ARACI ALEVLER ARASINDA KALMIŞTI
Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı.
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