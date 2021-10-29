29 Ekim 2021, Cuma
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Tuzla’da panelvan araç takla attı: 1 ölü
Tuzla'da, aşırı hızlıyken virajı alamayıp yoldan çıkan panelvan araç, beton duvara çarparak defalarca takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Evliyaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Samet Karadağ'ın kullandığı panelvan araç, cadde üzerinde aşırı hızlı ilerlerken virajı alamayarak yoldan çıktı. Araç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü çevreleyen duvara çarparak defalarca takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.