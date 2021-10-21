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Tuzla'da caddeyi köpük kapladı: Sebebi ortaya çıktı
İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi 12 Ekim tarihinde yağmur ardından köpükle kaplanmıştı.
NUMUNE ALINDI CADDE TEMİZLENDİ
Tuzla Belediyesi ekipleri, caddede oluşan maddeyi belirlemek için numune aldıktan sonra cadde temizlendi.
50 KAMERANIN GÖRÜNTÜLERİ KONTROL EDİLDİ
50 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, caddeden geçen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirledi.
LABORATUVARA GÖNDERİLDİ
Yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kameralardan aracın plakasına ulaşan ekipler, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.
Öte yandan kamyonetin arkasından sıvı dökerek caddeden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.