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Tuzla'da caddeyi köpük kapladı: Sebebi ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 21.10.2021 16:32
İstanbul Tuzla’da önceki hafta yağmur ardından tüm caddeyi kaplayan köpüğün sebebinin kamyonetten dökülen deterjan olduğu tespit edildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi 12 Ekim tarihinde yağmur ardından köpükle kaplanmıştı.

NUMUNE ALINDI CADDE TEMİZLENDİ

Tuzla Belediyesi ekipleri, caddede oluşan maddeyi belirlemek için numune aldıktan sonra cadde temizlendi.

50 KAMERANIN GÖRÜNTÜLERİ KONTROL EDİLDİ

50 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, caddeden geçen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirledi.

LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kameralardan aracın plakasına ulaşan ekipler, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Öte yandan kamyonetin arkasından sıvı dökerek caddeden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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