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Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari Derecik’te görüldü | Video
KOCA ENGEREK
Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor. Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenen koca engerek, yemeden önce avını zehirleyerek öldürür. Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar, boyları 150 santimetreye kadar çıkabiliyor. Koca engerek; ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşıyor.
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, gençlerin bulduğu yılanın çok zehirli bir tür olan koca engerek olduğunu söyledi.
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