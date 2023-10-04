04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’nin şaşkınlıkla izlediği 11 yaşındaki Muhammet A Haber’e konuştu

Türkiye’nin şaşkınlıkla izlediği 11 yaşındaki Muhammet A Haber’e konuştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2023 11:14
İstanbul'da bir öğrenciye çarptıktan sonra aracından hızla inen sürücünün dalgınlığı faciayla sonuçlanıyordu. Kayan otomobile son anda atlayarak el frenini çeken 11 yaşındaki Muhammet Yusuf Gürkan, olay anını A Haber'e anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye şaşkınlıkla izledi! A Haber’e konuştu
Türkiye şaşkınlıkla izledi! A Haber'e konuştu
Arı sokması öldürür mü?
Arı sokması öldürür mü?
Öğretmenlere kariyer sınavı çevrimiçi
Öğretmenlere kariyer sınavı çevrimiçi
Rize’de şiddetli yağış hasara yol açtı
Rize'de şiddetli yağış hasara yol açtı
Çocuğa alkol içirmişti! Tutuklandı
Çocuğa alkol içirmişti! Tutuklandı
Türkiye’nin konuştuğu vahşet
Türkiye'nin konuştuğu vahşet
Palu ailesi davasından karar çıktı
Palu ailesi davasından karar çıktı
104 yaşında uçaktan atladı! Dünya rekoru kırdı
104 yaşında uçaktan atladı! Dünya rekoru kırdı
3 kardeşten acı haber!
3 kardeşten acı haber!
Türkiye’nin konuştuğu Efe Beycan A Haber’de!
Türkiye'nin konuştuğu Efe Beycan A Haber'de!
Rize’de şiddetli yağış etkili oldu!
Rize'de şiddetli yağış etkili oldu!
3 çocuk 3 ilçeyi birbirine kattı
3 çocuk 3 ilçeyi birbirine kattı
Daha Fazla Video Göster