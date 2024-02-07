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Türkiye'nin nüfusu kaç? TÜİK açıkladı! İstanbul’un cumhuriyet tarihinde ikinci kez nüfusu azaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 09:56
Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2023 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.
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