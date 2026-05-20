İran nereye yeni cephe açacak?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik saldırıları birkaç gün ertelediğini duyurmasının ardından "Sert darbe indirebiliriz" çıkışı bölgedeki tansiyonu giderek yükseliyor. Trump'ın tehditlerinin yanı sıra İran dini lideri Mücteba Hamaney, savaşın sürmesi halinde yeni cephelerin açılacağını vurgulaması saldırıların yayılacağı tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. A Haber'de Hamaney'in açıklamalarını ele alan Akademisyen-Hukukçu Levent Ersin Orallı, İran'ın Yemen üzerinden cephe genişletmesinin ABD'nin istediği bir senaryo olduğunu, olası kara harekatının başlaması 2.Vietnam sendromunun ortaya çıkabileceğini belirtti.