Mersin’de pompalı tüfek katliamı! Görgü tanıkları A Haber’e konuştu: “Madde bağımlısıydı”

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılar ilçeyi kana buladı. Farklı noktalarda çevreye ateş açan saldırgan, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. A Haber’e konuşan görgü tanıkları ise saldırganın madde bağımlısı olduğunun konuşulduğunu öne sürdü.