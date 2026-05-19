Chp’de “duygusal kopuş” krizi! Kurultay sevincinden “yedek parti” tartışmasına siyaset karıştı
Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay sonrası başlayan iç gerilim giderek büyüyor. Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin ardından yaşanan sevinç görüntüleri yeniden gündem olurken, parti içindeki “duygusal kopuş”, milletvekilleri arasındaki rahatsızlık ve “yedek parti” çıkışı CHP’de yeni bir tartışma dalgasını beraberinde getirdi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş’ın aktardığı kulis bilgileri, CHP’de perde arkasında yaşanan kırılmayı gözler önüne serdi.