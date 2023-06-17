Türkiye’nin konuştuğu sır ölümde yeni detay! Bilimsel rapor sunuldu: Düşmüş olamaz

hayatını kaybetti. Sır ölümde şüpheli şahıs ise Yılmaz Sazak isimli erkek arkadaşıydı. Kılınç’ın ailesi, olayın cinayet olduğunu söyledi. Geçen günlerde Avukat Ahmet Seyhan da dosyayı Şule Çet cinayetini aydınlatan ekibin incelediğini dile getirdi. Genç kadının şüpheli bir şekilde ikinci kattan düşerek ölümüyle ilgili davada, Prof. Dr. Çağlar Özdemir’in hazırladığı ‘bilimsel mütalaa” mahkemeye sunuldu. Özdemir, genç kadının düşme şeklinin sanık Yılmaz Sazak’ın anlattığı şekilde olmadığını, baş aşağı düşmüş olabileceğini belirtti. Raporda, dosyaya giren bilgi, fotoğraflar ve ifadelerden hareketle, olayın canlandırmasına ilişkin görsellere de yer verildi.