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Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de! 5 gün boyunca idrarını içip hayatta kaldı

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 16:00
İstanbul Sarıyer'de çeşmeden su doldurmak isteyen Remzi Geyik üç metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı. 5 günün ardından kurtarılan Remzi amca yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
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Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de!
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