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Türkiye'nin konuştuğu olayın kahramanı polis Demet Çubukçu yaşananları A Haber'e anlattı: Hayatımda ilk...
Adana'da görevli kadın polis memuru Demet Çubukçu'nun hamile kadının imdadına yetişti. Doğum için hastaneye götürülmekte Hüsne Aslan'ın sancıları artınca yol kenarında polisten yardım istediler.
Polis memuru Demet Çubukçu önce ambulansı aradıklarını daha sonra ise hamile kadının durumunun ağırlaştığını görünce doğuma başladıklarını ve gerçekleştirdiklerini söyledi.
POLİSİN İSMİNİ VERDİLER
Beşinci çocuklarına kavuşan Aslan Ailesi yardımlarına karşılık jest olarak yeni doğan çocuklarına 'Demet' ismini verdi.
Polis memuru Demet Çubukçu ise yaşadıklarını A Haber'e anlattı:
"Orada bir can söz konusuydu elimden geleni yaptım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Yine başıma böyle bir şey gelse yine aynı şeyi yaparım ben polisim görevim hakkı neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bebeğe ismimin verilmesine sevindim çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
Polis memuru Çubukçu'nun kızı Aybüke ise yaşanan olayla ilgili; "Annemin yaptığı olayla ilgili mutluyum ve gururluyum." ifadelerini kullandı.