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Türkiye'nin ilk Kung Fu'cularından... Tam 250 bin öğrencisi var

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Giriş: 11.09.2021 14:21
Güncelleme:11.09.2021 14:21
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve Engincan Çelik'in görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.
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