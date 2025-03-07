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Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 21:26
TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliği ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı. Büyük ilgi gören etkinlikte Gezeravcı, Türkiye’nin uzay çalışmaları, gelecekteki projeler ve kendi uzay macerası hakkında önemli bilgiler verdi.
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Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
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