Türkiye'de protez bacaklarına kavuştu! Savaşın çocuğu İdlibli Muhammed bebek artık yürüyecek

İdlibli Muhammed bebeğin doğuştan kol ve bacakları yoktu. Onun ve ailesinin yüzü Türkiye'de güldü. Protez bacaklarına kavuşan Muhammed'in son halini A Haber ekibi İdlib'de görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Savaşın çocuğu Muhammed uzuvları olmadan dünyaya geldi.



Babasıyla çektiği bu fotoğraf hafızalardan silinmedi.

Türkiye Muhammed bebek için devreye girmiş, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da aileyi misafir edip yüzünü güldürmüştü.

Muhammed bebek Türkiye'deki tedavisinin ardından İdlib'e protez bacaklarıyla döndü.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Baba Halit Mısaytıf, sevinçlerini A Haber'le paylaştı. Mısaytıf, "Tabi yürüdüğünü görünce mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Muhammed elhamdülillah sıhhatine kavuşuyor. 6 ay kadar ilaç tedavisi uygulanacak. Tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Kol ve bacakları için tekrar destek alacak inşallah. Ben desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyetine, Recep Tayyip Erdoğan'a ve AFAD'a teşekkür ediyorum." dedi.

YÜZÜ TÜRKİYE'DE GÜLMEYE BAŞLADI

15 aylık Muhammed bebeğin yüzü gülünce dünyalar anne ve babasının oldu. Muhammed'in babası, "Türkiye'deyken Muhammed'in yüzü gülmeye başladı. Çünkü kendisiyle ilgilenildiğini gördü. Hem de şu anda durumu iyi. Doktorla görüştük. Bir sene içerisinde Muhammed akranlarını gibi hayatına devam edecek." ifadelerini kullandı.