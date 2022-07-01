Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası! Hastalığa karşı ne yapmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Peki hastalıktan korunmak için neler yapılmalı? Yeni bir pandemi riski var mı? A Haber’e konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Uslu, “Döküntülü bir deri hastalığı gibi düşünebiliriz. Özellikle yüzde başlayan döküntüler akabinde ellere ve ayaklara, ekstremitelere yayılım gösteren bir hastalık. Bulaştıktan sonra 1 ila 3 haftalık bir prodrom dönemi oluyor ki hastaların bu dönemde çok fazla yakınması olmuyor. Akabinde ateş yüksekliği, lenf bezlerinde şişme, ateşten sonra döküntülerin başlamasıyla tanı koyulan bir hastalık. Bu hastalık özellikle enfekte materyal ve vücut sıvılarıyla bulaşan, iyi pişmemiş etlerde de bulaşma ihtimali olan bir hastalık. Ama çoğunlukla yakın temastan kaçınmak, el hijyeni, kullanılmış çarşaf, nevresim, havlu gibi ortak kullanıma açık şeylerden kaçınmak. Hasta olan bireylerden uzak durmak yeterli olacaktır.” dedi.

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