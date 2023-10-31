31 Ekim 2023, Salı
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Türkiye uzay yolculuğunu hızlandırıyor! İlk yerli haberleşme uydusu için geri sayım
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin uzaydaki yolculuğu hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mandal, ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin 15 Nisan'da uzaya gönderildiğini hatırlatırken, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da 2024'te fırlatılacağını açıkladı.